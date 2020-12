Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntate 4-8 Gennaio 2021: Marina Lascia Napoli! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 Gennaio 2021: Marina parte. Leonardo si trasferisce a casa di Serena… Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina decide di Lasciare la città, mentre Serena e Filippo accolgono Leonardo a casa. Alex riceve una inattesa proposta lavorativa che la porterà all’estero, mentre Diego e Raffaele litigano fortemente… Svolte inaspettate trapelano dalle nuove Anticipazioni Un Posto al Sole, questa volta, pronte a catalizzare la nostra attenzione sulla trama delle Puntate trasmesse da lunedì 4 Gennaio a venerdì 8 Gennaio ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)UnalTramada lunedì 4 a venerdì 8parte. Leonardo si trasferisce a casa di Serena…Unaldecide dire la città, mentre Serena e Filippo accolgono Leonardo a casa. Alex riceve una inattesa proposta lavorativa che la porterà all’estero, mentre Diego e Raffaele litigano fortemente… Svolte inaspettate trapelano dalle nuoveUnal, questa volta, pronte a catalizzare la nostra attenzione sulla trama delletrasmesse da lunedì 4a venerdì 8...

