Anticipazioni Beautiful | puntata del 30 dicembre | il piano di Thomas | Ridge nei guai

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oggi, mercoledì 30, andrà in onda una nuovadi: ecco ledella soap operaè una serie televisiva americana ed è una delle più seguite in Italia e nel mondo. La soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 e viene trasmessa in circa 100 paesi. Dal 2020 è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.