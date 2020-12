Anthony Hopkins festeggia su Instagram i suoi 45 anni da sobrio | «Resistete e continuate a lottare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)su45di sobrietà. L’attore ha pubblicato un video in cui si rivolge a chiunque abbia problemi di alcolismo, proprio come li ha avuti lui. Un incitamento a resistere perché se ne può uscire. «Oggi è il domani di cui vi preoccupavate tanto ieri», scrive. «Andate avanti,a combattere. Siate coraggiosi e forze potenti vi verranno in aiuto». E ricorda il «campanello di allarme» che, nel 1975, lo convinse ad affrontare, finalmente, il problema dell’alcol. «Mi stavo ammazzando. E non voglio fare una predica, ma ho ricevuto un messaggio, un piccolo pensiero. “Vuoi vivere o morire?”, diceva, e io ho risposto: “Voglio vivere”. E, d’improvviso, mi sono sentito sollevato. La mia vita è stata meravigliosa, ho avuto ...