Anthony Hopkins festeggia i suoi 45 anni da sobrio | Ho deciso di voler vivere

Cinematographe.it - FilmIsNow

Anthony Hopkins è sobrio da 45 anni. Per l'occasione ha registrato un toccante messaggio per incoraggiare le persone ad andare avanti.Per la fine del 2020 Anthony Hopkins ha condiviso un video incoraggiante per tutti i giovani e non, festeggiando i suoi 45 anni da sobrio. Anthony Hopkins ha condiviso un messaggio di speranza rivolto ...