Anthony Hopkins festeggia 45 anni senza alcol: 'Mi stavo uccidendo' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anthony Hopkins celebra 45 anni senza alcol . L'attore, 82 anni, ha deciso di condividere l'anniversario con i suoi fan postando un video su Twitter che vuole anche essere un messaggio di speranza per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020)celebra 45. L'attore, 82, ha deciso di condividere l'versario con i suoi fan postando un video su Twitter che vuole anche essere un messaggio di speranza per ...

Qresearch6 : Anthony Hopkins e i suoi 45 anni da sobrio: 'Non mollate' - - - - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Anthony Hopkins festeggia 45 anni senza alcol: 'Mi stavo uccidendo' #anthonyhopkins - clikservernet : Anthony Hopkins festeggia i suoi 45 anni senza alcol: “Mi stava uccidendo, non mollate” – Video - Noovyis : (Anthony Hopkins festeggia i suoi 45 anni senza alcol: “Mi stava uccidendo, non mollate” – Video) Playhitmusic - - luigiasero : Anthony Hopkins e i suoi 45 anni da sobrio -

Ultime Notizie dalla rete : Anthony Hopkins Anthony Hopkins e la battaglia (vinta 45 anni fa) contro l'alcolismo: «Non mollate, vivete» Il Messaggero Anthony Hopkins e i suoi 45 anni da sobrio

Facebook Shares “E’ stato un anno difficile, pieno di dolore e tristezza per tante persone. Ma 45 anni fa mi sono detto: ‘Continui a bere fino a morire o vuoi vivere?’. ‘Voglio vivere’, ho risposto. E ...

Anthony Hopkins: "45 anni senza alcol, ho scelto di vivere"

La confessione dell'attore, 83 anni da compiere il 31 dicembre, che svela ai suoi seguaci il traguardo raggiunto nel 1975 quando, sull'orlo del baratro, decise di farla finita con l'alcol: “Ho ricevu ...

Facebook Shares “E’ stato un anno difficile, pieno di dolore e tristezza per tante persone. Ma 45 anni fa mi sono detto: ‘Continui a bere fino a morire o vuoi vivere?’. ‘Voglio vivere’, ho risposto. E ...La confessione dell'attore, 83 anni da compiere il 31 dicembre, che svela ai suoi seguaci il traguardo raggiunto nel 1975 quando, sull'orlo del baratro, decise di farla finita con l'alcol: “Ho ricevu ...