Anna Teresa Rossini tutto sull’attrice dei Fratelli Caputo – età | biografia | marito

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è un’attrice italiana molto nota ed apprezzata dal pubblico. La donna è un’attrice teatrale e cinematografica. L’attrice è nata il 25 aprile 1944, sotto il segno del Toro, a Senigallia.è una bellissima donna e lo è sempre stata, ha occhi verdi e capelli biondo cenere. Nel cinema ha lavorato al fianco di Massimo Troisi nel film del 1991 Pensavo fosse amore… invece era un calesse, mentre in televisione è apparsa nella serie televisiva College e nella serie Rex (2008). In teatro ha debuttato nel 1969, dopo aver completato l’Accademia nazionale d’arte drammatica, nello spettacolo teatrale Orlando furioso diretto da Luca Ronconi. La sua carriera è molto ricca, numerosi sono infatti i ruoli da lei interpretati. Nella vita privata l’attrice è legata a Mariano Rigillo. ...

