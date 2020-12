Anna Moroni | faraona farcita con fontina e cardi da Ricette all’italiana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ripiena conaccompagnata da purè di patate diè una delleche la maestra in cucina suggerisce per le feste. Natale è già passato ma lacone formaggio è perfetta anche per Capodanno o per un giorno di festa qualunque. Come sempre ledisono davvero semplici anche quando il pranzo è importante. Con letanti suggerimenti in cucina e questa volta un altro piatto completo. Serviamo ladicome fa lei, con il purè di patate. ...