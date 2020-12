Angri | deteneva 2300 botti artigianali pronti per la vendita | arrestato 58enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’approssimarsi della notte di San Silvestro, cresce l’allarme relativo alla commercializzazione di fuochi d’artificio non a norma. Dopo il sequestro di qualche settimana fa, sempre ad(Sa), la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha tratto in arresto un altro soggetto, trovato in possesso di oltre 2.300, sprovvisti della necessaria licenza del Prefetto. L’uomo, già noto per precedenti specifici, era stato individuato sulla base delle risultanze di un’autonoma attività info-investigativa svolta dai Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore. E, senza saperlo, proprio lui aveva fatto strada ai militari che, impegnati in un servizio di osservazione e pedinamento, lo hanno seguito fino al nascondiglio del suo piccolo arsenale, ricavato in un deposito su un terreno ...