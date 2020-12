Ancelotti | “Partita col City? Siamo stati avvisati del rinvio mentre eravamo in hotel”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Carlo, mister dell'Everton, è tornato a parlare della gara rinviata contro ildi Guardiola: "La Premier League non ci ha dato delle informazioni complete sul recupero della gara, mi aspetto di avere presto delle notizie in merito.inquando abbiamo ricevuto la notizia, ormai però la situazione è questa e non posmodificarla. Cerchiamo di prendere questa situazione come un vantaggio, vorrà dire che saremo più freschi quando giocheremo contro il West Ham".caption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.