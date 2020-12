Ancelotti: “Il rinvio della gara con il City? Lo abbiamo saputo in albergo, quattro ore prima dell’inizio” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ha parlato in conferenza stampa due giorni prima dalla sfida con il West Ham. Interrogato sul rinvio della gara contro il Manchester City, ha risposto così: “Non abbiamo ricevuto informazioni complete dalla Premier League sulla partita posticipata. Mancavano quattro ore all’inizio, eravamo in albergo quando abbiamo ricevuto la notizia, ma questo ormai non cambia la situazione. Andiamo avanti. Il fatto che non abbiamo giocato contro il Manchester City può essere un vantaggio essendo freschi per la partita contro il West Ham“. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Carlo, allenatore dell’Everton ha parlato in conferenza stampa due giornidalla sfida con il West Ham. Interrogato sulcontro il Manchester, ha risposto così: “Nonricevuto informazioni complete dalla Premier League sulla partita posticipata. Mancavanoore all’inizio, eravamo inquandoricevuto la notizia, ma questo ormai non cambia la situazione. Andiamo avanti. Il fatto che nongiocato contro il Manchesterpuò essere un vantaggio essendo freschi per la partita contro il West Ham“. Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

“Non abbiamo ricevuto informazioni complete dalla Premier League circa la partita posticipata ma ci aspettiamo di riceverle presto. Eravamo in albergo quando abbiamo ricevuto la ...

Tottenham-Fulham rinviata: troppi casi di covid, è ufficiale

Dopo il big match tra Manchester City e Leicester, si giocherà nel 2021 anche il derby londinese: squadra di Scott Parker colpita duramente.

