Ancelotti critico | «In UK pochi con la mascherina…» – VIDEO

Carlo Ancelotti critico sulla sospensione della Premier a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole Carlo Ancelotti è apparso piuttosto critico sulla sospensione della Premier League a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole. «Stiamo attraversando un momento difficile, non per il calcio ma per il Paese in generale. Dobbiamo affrontare la situazione e rispettare il protocollo. Non tutte le persone lo stanno seguendo, non tutti indossano le mascherine e rispettano le distanze di sicurezza».

Carlo Ancelotti critico sulla sospensione della Premier a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole ...

Carlo Ancelotti critico sulla sospensione della Premier a causa della crescita dei contagi in Inghilterra. Le sue parole ...Nel classico "Boxing Day" che coincide con la 15^ giornata di Premier League Leicester e Manchester United giocano, si divertono e offrono spettacolo, fermandosi reciprocamente con un bel 2-2.