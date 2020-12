All’asta la maglia di Maradona firmata dagli azzurri: il gesto per aiutare Gaetano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – “Aiutiamo Gaetano a tornare a camminare”. E’ partita l’iniziativa di un tifoso del Napoli nei confronti di Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il 21enne gambizzato per futili motivi di viabilità lo scorso 20 settembre sul Corso Europa, a Sant’Antimo. Il ragazzo a seguito delle lesioni riportate ha purtroppo subito l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Da quel momento sono partite varie iniziative per aiutare Gaetano e c’è stata anche la commovente iniziativa di un tifoso del Napoli per aiutare il ragazzo di Sant’Antimo. “Sono riuscito a farmi autografare questa maglia celebrativa di Maradona dai calciatori del Napoli. Per me è un gran bel cimelio ma ho seguito la vicenda di Gaetano, il ragazzo di Sant’Antimo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – “Aiutiamoa tornare a camminare”. E’ partita l’iniziativa di un tifoso del Napoli nei confronti diBarbuto Ferraiuolo, il 21enne gambizzato per futili motivi di viabilità lo scorso 20 settembre sul Corso Europa, a Sant’Antimo. Il ragazzo a seguito delle lesioni riportate ha purtroppo subito l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Da quel momento sono partite varie iniziative pere c’è stata anche la commovente iniziativa di un tifoso del Napoli peril ragazzo di Sant’Antimo. “Sono riuscito a farmi autografare questacelebrativa didai calciatori del Napoli. Per me è un gran bel cimelio ma ho seguito la vicenda di, il ragazzo di Sant’Antimo ...

