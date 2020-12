Alla scoperta di “Bridgerton” il period drama moderno tra storia e finzione in pieno stile Shonda Rhimes che sta conquistando Netflix (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 25 dicembre è disponibile su Netflix “Bridgerton”, la nuova serie prodotta da Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal). Ispirata al primo romanzo della saga “il Duca e Io” di Julia Quinn, la serie è ambientata a Londra nel 1813, durante l’Età della Reggenza, tra eccessi e scandali. La protagonista è Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), giovane debuttante la cui bellezza è tale da aver colpito persino la Regina. Tuttavia, Daphne vuole sposarsi solo per amore, un’idea impensabile in una società dove ci si sposa per convenienza e con il miglior partito possibile. E quale miglior partito del duca Simon Basset (Regé- Jean Page), lo scapolo più ambito della città, che al contrario di lei non ha alcuna intenzione di sposarsi. Entrambi diventano presto oggetto di pettegolezzi e delle critiche di Lady ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dal 25 dicembre è disponibile su”, la nuova serie prodotta da(Grey’s Anatomy, Scandal). Ispirata al primo romanzo della saga “il Duca e Io” di Julia Quinn, la serie è ambientata a Londra nel 1813, durante l’Età della Reggenza, tra eccessi e scandali. La protagonista è Daphne(Phoebe Dynevor), giovane debuttante la cui bellezza è tale da aver colpito persino la Regina. Tuttavia, Daphne vuole sposarsi solo per amore, un’idea impensabile in una società dove ci si sposa per convenienza e con il miglior partito possibile. E quale miglior partito del duca Simon Basset (Regé- Jean Page), lo scapolo più ambito della città, che al contrario di lei non ha alcuna intenzione di sposarsi. Entrambi diventano presto oggetto di pettegolezzi e delle critiche di Lady ...

acmilan : ?? Sandro Tonali Special: Part 1 When dreams come true ?? Rediscovering the origins of a beating Rossoneri heart… - albertoangela : Questa sera ad #Ulisse andremo alla scoperta delle straordinarie vicende accadute nella terra di Israele nel period… - RaiDue : ?? 'Pompei utima scoperta' ?? Con @raidocumentari raccontiamo la fatica, la dedizione, le emozioni, la gioia di tutti… - GianelleMauriz7 : RT @RossellaMuroni: Otto anni fa ci lasciava #RitaLeviMontalcini. Alla fine di un anno così complicato sono sicura che sarebbe felice dei r… - StellaB_75 : RT @CultureVdA: #28dicembre Un #pomeriggio #incasa coi bimbi? Un'idea per fare gli #archeologi? E allora questo #Video dei #MuseidaVivere p… -