Alessandria | è Agazzi il colpo per sognare la Serie B?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un inizio campionato al di sotto delle aspettative, dove l’aveva raggranellato appena 5 punti in 6 partite. L’ha avuto la forza di rialzarsi e conquistare 25 punti nelle seguenti undici. Chiude il 2020 al terzo posto, superando la Carrarese all’ultima giornata giocata, dove vince in trasferta contro la Pergolettese. Squadra dal grande potenziale offensivo, ha trovato in Eusepi e Arrighini i propri finalizzatori più prolifici con 7 e 6 gol. Tanti gli infortuni che hanno condizionato l’andamento dell’, a partire da uno dei migliori del 2020, il portiere Pisseri, tornato solo recentemente dopo un mese di stop.che soffre tanto a centrocampo e valuta ildal Livorno., l’uomo per il centrocampo Il ...