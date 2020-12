Alberto Matano sarà un concorrente del “Cantante Mascherato”? Il giornalista: «Chi lo sa» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alberto Matano è stato l’ultimo ospite dell’anno di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1. Durante la lunga intervista, il giornalista si è lasciato andare e ha raccontato aneddoti interessanti sia sulla sua vita privata che professionale. Una chiacchierata a cuore aperto che ha emozionato e stupito il pubblico del primo canale Rai. Tra i tanti argomenti trattati, Matano ha ricordato prima la sua infanzia e poi ha parlato della sua profonda amicizia con Mara Venier. Poi Alberto si è lasciato sfuggire anche qualche piccolo indizio su un suo possibile nuovo impegno lavorativo. Leggi anche –> Alberto Matano choc: «Figli? C’è stato un momento, ma ero molto giovane…» Oggi è un altro giorno, Alberto ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è stato l’ultimo ospite dell’anno di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1. Durante la lunga intervista, ilsi è lasciato andare e ha raccontato aneddoti interessanti sia sulla sua vita privata che professionale. Una chiacchierata a cuore aperto che ha emozionato e stupito il pubblico del primo canale Rai. Tra i tanti argomenti trattati,ha ricordato prima la sua infanzia e poi ha parlato della sua profonda amicizia con Mara Venier. Poisi è lasciato sfuggire anche qualche piccolo indizio su un suo possibile nuovo impegno lavorativo. Leggi anche –>choc: «Figli? C’è stato un momento, ma ero molto giovane…» Oggi è un altro giorno,...

