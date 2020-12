Alberto Matano, le zone d’ombra che nasconde agli altri per evitare danni (Foto) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche Alberto Matano che è sempre gentile, sorridente e appare così sereno, ha i suoi giorni no (Foto). Ospite a Oggi è un altro giorno racconta di quelle che chiama le sue zone d’ombra. Possono essere 4 o 5 giorni l’anno o può anche essere un giorno solo ma ha imparato a gestirlo da solo. Che sia giusto o meno Alberto Matano nasconde quei momenti e a Serena Bortone confida: “Mi conosco e può essere anche un giorno all’anno e quando accade so che devo fare, evito di riversare sugli altri il mio stato d’animo, lo capisco e faccio un lavoro per evitare di fare danni perché poi gli altri non sono abituati perché ti vedono come sei sempre e se ti vedono con una nota stonata non capiscono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancheche è sempre gentile, sorridente e appare così sereno, ha i suoi giorni no (). Ospite a Oggi è un altro giorno racconta di quelle che chiama le sue. Possono essere 4 o 5 giorni l’anno o può anche essere un giorno solo ma ha imparato a gestirlo da solo. Che sia giusto o menoquei momenti e a Serena Bortone confida: “Mi conosco e può essere anche un giorno all’anno e quando accade so che devo fare, evito di riversare sugliil mio stato d’animo, lo capisco e faccio un lavoro perdi fareperché poi glinon sono abituati perché ti vedono come sei sempre e se ti vedono con una nota stonata non capiscono ...

