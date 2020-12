AIBVC Cup | atleti squalificati | tra questi anche Jessica Allegretti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) A Natale siamo tutti più buoni ma non il Tribunale Federale della Fipav che pochi giorni fa ha sanzionato con pesanti squalifiche alcuni giocatori. In particolare, ha sanzionato gli(tra cui) che hanno partecipato il 5 e 6 settembre a Bellaria allaCup (Associazione Italiana Beach volley Club non riconosciuta dalla Fipav).CUP- photo credit: web La Federazione aveva già avvisato i tesserati che avevano partecipato al torneo del rischio di sanzioni e aveva inoltre diffidato l’associazione chiedendo l’interruzione immediata dall’attività. ( che è proseguita come da programma, aprendo la strada a ulteriori polemiche) I tesserati coinvolti– campionessa d’Italia nel 2019 in coppia con Giulia Toti – ...