“AI4EU” | lanciata la Call for Challege | sfida per Pmi | Mid-cups e aziende

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’iniziativa europealancia unafor Challenge, al fine di individuare 13 challenge owners (imprese) per proporre sfide nell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Il bando è rivolto a PMI, Mid-, grandie partner del consorzio, che riceveranno 10.000 euro e la possibilità di accedere ad un programma di accelerazione di 6 mesi, durante il quale ogni Challenge Owner lavorerà insieme ad almeno due Solution Provider per sviluppare due soluzioni per ogni. Allafor Challenges seguiranno infatti due Openfor Solutions per selezionare i Solutions Provider che affronteranno e risolveranno le sfide specifiche: start-up, PMI, Mid-Caps, grandie organizzazioni di ricerca. Il primo bando sarà ...