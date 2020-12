Agitu Ideo Gudeta uccisa da dipendente ghanese/ La confessione: "L'ha violentata" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Omicidio Agitu Ideo Gudeta, arrestato il killer: ha ammazzato l'imprenditrice a martellate per poi stuprarla. Grande cordoglio per la scomparsa della 42enne Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Omicidio, arrestato il killer: ha ammazzato l'imprenditrice a martellate per poi stuprarla. Grande cordoglio per la scomparsa della 42enne

civati : Una storia terribile. - TeresaBellanova : La storia di Agitu Ideo Gudeta, la donna etiope trovata uccisa in provincia di Trento, parlava di emigrazione, acco… - TgrRaiTrentino : ++++ Valle dei Mocheni. Uccisa Agitu Ideo Trovata senza vita la giovane etiope che due anni fa era stata aggredita… - Che22peace71 : RT @OizaQueensday: Orribile l'atteggiamento che vede perennemente i corpi neri come baluardo da sbandierare per uno o per l'altro schierame… - Florofilla : RT @aboubakar_soum: Dolore per l'uccisione dell'imprenditrice agricola trentina Agitu Ideo Gudeta. Esprimiamo le nostre condoglianze ai fam… -