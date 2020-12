Agitu Ideo Gudeta | era il nostro simbolo per la terra senza frontiere

(Di giovedì 31 dicembre 2020)allevava capre, produceva formaggi e coltivava ortaggi. Lo faceva a Frassilongo, nella valle dei Mòcheni, una ventina di chilometri da Trento, il luogo dove aveva deciso di trovare rifugio dalle minacce ricevute in Etiopia, dov’era nata 43 anni fa. Il Trentino-Alto Adige era la sua seconda casa. E questa valle, questo paesino di meno di quattrocento abitanti che in gran parte parlano la lingua mòchena, il suo quartier generale: un’azienda agricola biologica, chiamata La capra felice.… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

civati : Una storia terribile. - emmabonino : La notizia dell'uccisione di Agitu Ideo Gudeta mi addolora profondamente. Il 7 marzo del 2017 ci dava testimonianza… - TeresaBellanova : La storia di Agitu Ideo Gudeta, la donna etiope trovata uccisa in provincia di Trento, parlava di emigrazione, acco… - McristinaLena : RT @_CarlaQ_: (Questa mattina un pensiero triste - più che triste - va ad Agitu Ideo, che allevava capre felici e che ci aveva dimostrato c… - Nerogiaguaro : RT @donnadimezzo: Agitu Ideo Gudeta, l’assassino ha confessato: è un suo dipendente -

