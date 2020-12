Agitu Gudeta, niente razzismo. A ucciderla a martellate è stato il suo dipendente africano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trento, 30 dic – Il razzismo non c’entra. E’ stato infatti un pastore ghanese di 32 anni ad uccidere Agitu Ideo Gudeta, allevatrice etiope di 43 anni, conosciuta in Trentino anche per il suo impegno come attivista antirazzista per i diritti degli immigrati. Ieri pomeriggio il corpo della donna era stato ritrovato senza vita nella camera da letto della sua abitazione a Maso Villalta a Frassilongo nella Valle dei Mocheni. Il ghanese è stato interrogato per ore dai carabinieri e alla fine ha confessato: è stato lui a prendere a martellate Agitu Ideo Gudeta (che probabilmente è stata anche violentata). L’uomo è un collaboratore dell’azienda agricola “La capra felice” di proprietà della donna: il movente sarebbe uno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Trento, 30 dic – Ilnon c’entra. E’infatti un pastore ghanese di 32 anni ad uccidereIdeo, allevatrice etiope di 43 anni, conosciuta in Trentino anche per il suo impegno come attivista antirazzista per i diritti degli immigrati. Ieri pomeriggio il corpo della donna eraritrovato senza vita nella camera da letto della sua abitazione a Maso Villalta a Frassilongo nella Valle dei Mocheni. Il ghanese èinterrogato per ore dai carabinieri e alla fine ha confessato: èlui a prendere aIdeo(che probabilmente è stata anche violentata). L’uomo è un collaboratore dell’azienda agricola “La capra felice” di proprietà della donna: il movente sarebbe uno ...

