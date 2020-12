Agitu Gudeta. Meloni: chi ha spento quel bellissimo sorriso merita di passare il resto dei suoi giorni dentro una cella (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Gudeta è stata violentata e uccisa barbaramente a martellate all’interno della sua abitazione in provincia di Trento. Scappò a causa della guerra dalla sua casa in Etiopia ed è diventata un esempio di integrazione nella nostra società. Riuscì a creare un’azienda agricola per recuperare dall’estinzione la capra Mochena.Un lavoro onesto che ha svolto con grande entusiasmo e passione, tanto da farla soprannominare “La Regina delle capre felici”. Ad ucciderla sembrerebbe sia stato un uomo di origine ghanese di 32 anni, che lei aveva accolto e aiutato, e che ha confessato l’omicidio.Chi ha spento quel bellissimo sorriso merita di passare il resto dei suoi giorni dentro una ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è stata violentata e uccisa barbaramente a martellate all’interno della sua abitazione in provincia di Trento. Scappò a causa della guerra dalla sua casa in Etiopia ed è diventata un esempio di integrazione nella nostra società. Riuscì a creare un’azienda agricola per recuperare dall’estinzione la capra Mochena.Un lavoro onesto che ha svolto con grande entusiasmo e passione, tanto da farla soprannominare “La Regina delle capre felici”. Ad ucciderla sembrerebbe sia stato un uomo di origine ghanese di 32 anni, che lei aveva accolto e aiutato, e che ha confessato l’omicidio.Chi hadiildeiuna ...

