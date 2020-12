Agens presenta a Governo e enti locali il piano di ripartenza del trasporto pubblico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Differenziazione degli orari di ingresso e di uscita delle scuole superiori in due fasce distanziate tra loro di 90 minuti; smart working spinto ai massimi livelli possibili; spostamento in avanti degli orari di apertura delle attività commerciali e terziarie dopo le ore 10. Sono queste, in sintesi, le misure sollecitate da, l’associazione confindustriale che raple principali aziende dilocale e nazionale. Implicano una regia coordinata e condivisa delle città per abbattere il picco di domanda nell’orario di punta critico del mattino e rispettare così il limite di capacità al 50% dei mezzi confermato nell’ultimo Dpcm del 3 dicembre 2020. Provvedimnecessari e urgin vista della prevista riapertura delle scuole superiori il 7 gennaio 2021. Le ...