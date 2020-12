Affidare la gestione psicologica della pandemia a psicoterapeuti ben formati

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (a cura di Sarantis Thanopulos, nuovo presidenteSPI) Una delle conseguenze più pericolose, è il grave disagio psichico che essa ha provocato e continua provocare non solo nelle persone già sofferenti, ma anche nelle persone cosiddette “normali”. Il disagio si esprime più evidentemente nelle forme di claustrofilia, depressione e dei loro opposti: claustrofobia e sfida al pericolo. Sono forme di reazione psichica presenti in tutte le situazioni in cui una determinata paura verso un oggetto reale supera la sua funzione prudenziale: l’agire prudente che evita il pericolo. Nei confrontila prudenza non funziona adeguatamente, perché è tanto più efficace quanto più raggiunge punte estreme, provocando gravi danni degli affetti e destabilizzazione psichica. Le istituzioni ...