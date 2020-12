Aeronautica militare: 16/mo stormo di Martina Franca, l’impegno per l’emergenza che “stavolta era qui, a casa nostra” Attività 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di seguito il comunicato: Il 16° stormo Protezione delle Forze è il Reparto dell’Aeronautica militare che esprime la componente operativa dei Fucilieri dell’Aria con compiti di protezione delle forze, delle basi dell’AM e per la sicurezza degli aeroporti ed aeromobili e funge da polo addestrativo del settore Force Protection per l’Arma Azzurra. La prontezza ed il costante addestramento sono prerogative imprescindibili per una unità operativa chiamata ad assicurare con tempestività e senza limiti di tempo, in Italia e all’estero, le capacità operative per la protezione e la sicurezza delle forze aerospaziali, in autonomia ed in dispositivi interforze o alleati. Nessuno, tuttavia, poteva immaginare di dover impiegare tali risorse in uno scenario di pandemia mondiale nel corso del quale per l’Aeronautica ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di seguito il comunicato: Il 16°Protezione delle Forze è il Reparto dell’che esprime la componente operativa dei Fucilieri dell’Aria con compiti di protezione delle forze, delle basi dell’AM e per la sicurezza degli aeroporti ed aeromobili e funge da polo addestrativo del settore Force Protection per l’Arma Azzurra. La prontezza ed il costante addestramento sono prerogative imprescindibili per una unità operativa chiamata ad assicurare con tempestività e senza limiti di tempo, in Italia e all’estero, le capacità operative per la protezione e la sicurezza delle forze aerospaziali, in autonomia ed in dispositivi interforze o alleati. Nessuno, tuttavia, poteva immaginare di dover impiegare tali risorse in uno scenario di pandemia mondiale nel corso del quale per l’...

Leonardo_IT : ??#ComunicatoStampa #Leonardo ha consegnato all’@ItalianAirForce i primi due #M345 che, progettati per soddisfare i… - TMigger : RT @StefanKnippsch3: Finally first photos of Aeronautica Militare (Italia AF) ???? Typhoon (F-2000A in Italia) 37* Stormo, 18* Gruppo, 37-12,… - Patrizi69991296 : @gustinicchi Non potevano usare l'aeronautica militare? Avrebbero fatto più in fretta...????? - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Aeronautica Militare: 16° Stormo Protezione delle Forze di Martina Franca, un anno di operazioni e di successi: Martina F… - reportdifesa : Aeronautica Militare: 16° Stormo Protezione delle Forze di Martina Franca, un anno di operazioni e di successi: Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica militare Aeronautica militare: 16/mo stormo di Martina Franca, l'impegno per l'emergenza che "stavolta era qui, a casa nostra" Noi Notizie Vaccini anti Covid, a Mantova arrivate 3500 dosi

MANTOVA. Sono arrivate a Mantova 3500 dosi di vaccini anti-Covid. Le fiale sono state riposte nel frigoriferi a -70 gradi del servizio trasfusionale del Poma. E' arrivato anche un carico di siringhe e ...

Virus e vaccini: dopo la parata ritardi e dubbi

Dopo il vaccine day le prime incertezze. A partire dalla Sardegna, dove due province risultano senza celle di congelamento ...

MANTOVA. Sono arrivate a Mantova 3500 dosi di vaccini anti-Covid. Le fiale sono state riposte nel frigoriferi a -70 gradi del servizio trasfusionale del Poma. E' arrivato anche un carico di siringhe e ...Dopo il vaccine day le prime incertezze. A partire dalla Sardegna, dove due province risultano senza celle di congelamento ...