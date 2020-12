Adriano Panatta, la prima moglie Rosaria e gli amori con Loredana Bertè e Serena Grandi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Adriano Panatta e la moglie Anna Bonamigo hanno scelto Venezia per il loro matrimonio. Inevitabilmente romanticissimo… A sposarli, 10 ottobre, è stato il magistrato Carlo Nordio, grande amico della coppia. E sarà una cerimonia intima, anche a causa delle restrizioni sanitarie anti-Covid: pare che gli sposi non faranno nemmeno una festa, se non con i parenti più stretti e i testimoni di nozze. Adriano Panatta è stato senza dubbio il tennista che più di tutti ha appassionato gli italiani allo sport della racchetta. Vincitore al Roland Garros nel 1976, suo anno magico in cui ha conquistato con l’Italia pure la Coppa Davis, è stato protagonista anche nel mondo del gossip, con numerose relazioni con donne famose. La prima moglie, con la quale è rimasto 40 anni, è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020)e laAnna Bonamigo hanno scelto Venezia per il loro matrimonio. Inevitabilmente romanticissimo… A sposarli, 10 ottobre, è stato il magistrato Carlo Nordio, grande amico della coppia. E sarà una cerimonia intima, anche a causa delle restrizioni sanitarie anti-Covid: pare che gli sposi non faranno nemmeno una festa, se non con i parenti più stretti e i testimoni di nozze.è stato senza dubbio il tennista che più di tutti ha appassionato gli italiani allo sport della racchetta. Vincitore al Roland Garros nel 1976, suo anno magico in cui ha conquistato con l’Italia pure la Coppa Davis, è stato protagonista anche nel mondo del gossip, con numerose relazioni con donne famose. La, con la quale è rimasto 40 anni, è stata ...

