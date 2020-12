Accordo Ue-Cina? Merito di Merkel, Italia assente. Parla Pelanda (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo 7 anni e 35 round negoziali, l’Unione europea e la Cina hanno raggiunto oggi un’intesa sull’Accordo sugli investimenti con cui vengono fissate le linee guida generali per gli investimenti stranieri nella produzione, inclusi veicoli elettrici, telecomunicazioni e ospedali privati. Come spesso accade quando c’è di mezzo Pechino, l’incontro in video tra i leader — a cui hanno partecipato il presidente cinese Xi Jinping, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen assieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al presidente francese Emmanuel Macron — non è stato seguito da una conferenza stampa. Solo comunicati. “L’Accordo firmato oggi è il primo Accordo a rispettare gli obblighi per il comportamento delle imprese statali e regole ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo 7 anni e 35 round negoziali, l’Unione europea e lahanno raggiunto oggi un’intesa sull’sugli investimenti con cui vengono fissate le linee guida generali per gli investimenti stranieri nella produzione, inclusi veicoli elettrici, telecomunicazioni e ospedali privati. Come spesso accade quando c’è di mezzo Pechino, l’incontro in video tra i leader — a cui hanno partecipato il presidente cinese Xi Jinping, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen assieme alla cancelliera tedesca Angelae al presidente francese Emmanuel Macron — non è stato seguito da una conferenza stampa. Solo comunicati. “L’firmato oggi è il primoa rispettare gli obblighi per il comportamento delle imprese statali e regole ...

