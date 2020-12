Accordo sulla Brexit: legge in un giorno “una farsa” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Accordo sulla Brexit: Nel dibattito sui Commons Owen Paterson, il conservatore Brexiter ed ex segretario dell’Irlanda del Nord, ha detto che vorrebbe poter votare per l’Accordo. Ma ha detto che non poteva farlo a causa degli accordi separati per l’Irlanda del Nord. Aggiungendo che non sono compatibili con le disposizioni dell’Accordo di Belfast. Lo status Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020): Nel dibattito sui Commons Owen Paterson, il conservatoreer ed ex segretario dell’Irlanda del Nord, ha detto che vorrebbe poter votare per l’. Ma ha detto che non poteva farlo a causa degli accordi separati per l’Irlanda del Nord. Aggiungendo che non sono compatibili con le disposizioni dell’di Belfast. Lo status

alexbarbera : Vent’anni fa sono sbarcato in Inghilterra con una borsa Erasmus, ed è stata un’esperienza unica. D’ora in poi studi… - lauraboldrini : Raggiunto l'accordo sulla #Brexit. L'intesa tutela le cittadine e i cittadini europei. Certo, provoca tristezza l’… - ItaliaViva : Il M5S oggi ha dichiarato di voler votare contro il governo in commissione e alla fine se ne sono andati per non vo… - unapologetci : Sono assolutamente d’accordo con Stefania sulla questione Dayane, un’amica non si compatta in quel modo ma forse per voi è normale #gfvip - MoliPietro : Accordo sulla Brexit: legge in un giorno “una farsa” -