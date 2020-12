Accademia di Francia, al via la selezione dei borsisti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Marco Milano L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici ha annunciato l’apertura imminente del concorso di selezione dei borsisti 2021-2022, che saranno ospitati a Villa Medici a Roma a partire da settembre 2021 per una “residenza di creazione, di sperimentazione o di ricerca” che durerà un anno. Il concorso è riservato, “ad artisti, creatori e creatrici, ricercatori e ricercatrici già affermati, francofoni, senza criteri di nazionalità”. Secondo quanto previsto dal bando ci si potrà candidare in tutte le discipline della creazione artistica e dei mestieri dell’arte, ma anche in storia e teoria delle arti, in restauro di opere d’arte o monumenti. I borsisti, sedici al massimo, potranno godere di una borsa di residenza assegnata mensilmente e di un appartamento individuale ammobiliato, oltre che di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) di Marco Milano L’dia Roma – Villa Medici ha annunciato l’apertura imminente del concorso didei2021-2022, che saranno ospitati a Villa Medici a Roma a partire da settembre 2021 per una “residenza di creazione, di sperimentazione o di ricerca” che durerà un anno. Il concorso è riservato, “ad artisti, creatori e creatrici, ricercatori e ricercatrici già affermati, francofoni, senza criteri di nazionalità”. Secondo quanto previsto dal bando ci si potrà candidare in tutte le discipline della creazione artistica e dei mestieri dell’arte, ma anche in storia e teoria delle arti, in restauro di opere d’arte o monumenti. I, sedici al massimo, potranno godere di una borsa di residenza assegnata mensilmente e di un appartamento individuale ammobiliato, oltre che di ...

