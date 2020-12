Accademia Crusca: per tutto il 2021 la parola di Dante 'fresca di giornata' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Per ciascuno dei 365 giorni dell'anno Dantesco, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel sito Internet dell'Accademia della Crusca apparirà una diversa parola o espressione di Dante Alighieri arricchita da un breve commento, pensato per raggiungere il pubblico più ampio. Si tratta di locuzioni, motti, latinismi, neologismi creati dall'autore della "Divina Commedia", che in gran parte fanno ancora parte del nostro patrimonio linguistico. La parola di Dante, "fresca di giornata" nonostante i 700 anni che ci separano dalla morte del Sommo Poeta, sarà rilanciata attraverso i canali social dell'Accademia (Facebook, Twitter, Instagram). Spiega il presidente Claudio Marazzini: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Per ciascuno dei 365 giorni dell'annosco, dal 1° gennaio al 31 dicembre, nel sito Internet dell'dellaapparirà una diversao espressione diAlighieri arricchita da un breve commento, pensato per raggiungere il pubblico più ampio. Si tratta di locuzioni, motti, latinismi, neologismi creati dall'autore della "Divina Commedia", che in gran parte fanno ancora parte del nostro patrimonio linguistico. Ladi, "di" nonostante i 700 anni che ci separano dalla morte del Sommo Poeta, sarà rilanciata attraverso i canali social dell'(Facebook, Twitter, Instagram). Spiega il presidente Claudio Marazzini: ...

