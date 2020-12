Accademia Crusca: per tutto il 2021 la parola di Dante ‘fresca di giornata’ (2) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – Saranno poi segnalati latinismi che arricchiscono la lingua volgare come “baiulo” (Paradiso, VI, 73), per indicare il ‘portatore’ del segno dell’Impero, cioè l’imperatore: Dante era convinto che l’istituzione universale dell’antico impero di Roma continuasse anche ai suoi tempi, con Arrigo VII. Colubro (Paradiso, VI, 77); “serpente” che indica specificamente l’aspide con cui Cleopatra si diede la morte; “Rubro” (Paradiso, VI, 79), ‘rosso’ che Dante usa soltanto nell’espressione “lito rubro” (ricalcata sul ‘litore rubro’ di Virgilio) per indicare il Mar Rosso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – Saranno poi segnalati latinismi che arricchiscono la lingua volgare come “baiulo” (Paradiso, VI, 73), per indicare il ‘portatore’ del segno dell’Impero, cioè l’imperatore:era convinto che l’istituzione universale dell’antico impero di Roma continuasse anche ai suoi tempi, con Arrigo VII. Colubro (Paradiso, VI, 77); “serpente” che indica specificamente l’aspide con cui Cleopatra si diede la morte; “Rubro” (Paradiso, VI, 79), ‘rosso’ cheusa soltanto nell’espressione “lito rubro” (ricalcata sul ‘litore rubro’ di Virgilio) per indicare il Mar Rosso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

