Aborto legalizzato in Argentina: è arrivato l'ok del Senato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aborto legalizzato in Argentina. Al termine della storica seduta del Senato, il pannello elettronico ha mostrato alle 4,12 (le 8,12 italiane) il risultato positivo che ha mandato in visibilio le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in. Al termine della storica seduta del, il pannello elettronico ha mostrato alle 4,12 (le 8,12 italiane) il risultato positivo che ha mandato in visibilio le ...

Agenzia_Ansa : Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto #ANSA - 68Ocram : RT @Agenzia_Ansa: Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto #ANSA - NuovoSud : Svolta in Argentina, legalizzato l'aborto - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Svolta in #Argentina, legalizzato l'#aborto #ANSA - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: In #Argentina il Senato ha legalizzato l'aborto fino alla quattordicesima settimana di gravidanza. Il disegno di legge,… -