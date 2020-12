“A Wuhan almeno 500mila contagi”: la ricerca che potrebbe cambiare tutto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19 a oggi, a Wuhan, primo epicentro noto dell’emergenza sanitaria, potrebbero aver contratto il Sars-CoV-2 oltre mezzo milione di residenti. Un numero, questo, dieci volte superiore a quello ufficialmente dichiarato. A rilevare la singolare discrepanza, uno studio realizzato dal Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC), basato su un campione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dallo scoppio dell’epidemia di Covid-19 a oggi, a, primo epicentro noto dell’emergenza sanitaria,ro aver contratto il Sars-CoV-2 oltre mezzo milione di residenti. Un numero, questo, dieci volte superiore a quello ufficialmente dichiarato. A rilevare la singolare discrepanza, uno studio realizzato dal Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC), basato su un campione InsideOver.

FioriFlavio : @disinformatico @NinaRicci_us @NuovaItalia4 @YouTube @EnricoMontesano Mannaggia.... almeno su Winterthur proprietaria lab Wuhan? ?????? - SchiroTheBabe : In Cina hanno gestito molto meglio di noi la pandemia di #COVID19. O almeno, è quello che sappiamo. Anche perché ch… - ilNycko : #Wuhan in tendenza è come una suocera che vuole passare con te capodanno perché 'almeno finiamo questo triste anno insieme'. - TerzoTempo54 : RT @Antonio_Grassia: Quando le nazioni si decideranno a dare un segnale forte alla #Cina sarà sempre tardi. Chiudere un occhio è già grave,… - Antonio_Grassia : Quando le nazioni si decideranno a dare un segnale forte alla #Cina sarà sempre tardi. Chiudere un occhio è già gra… -