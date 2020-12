A quando la riapertura stadi, musei, cinema e teatri dopo il 7 gennaio? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il ministro Spadafora ha illustrato quelli che potrebbero essere gli scenari per quanto riguarda l’apertura di palestre e piscine, come anche dei campi da calcetto. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ riprende l’argomento affrontando anche il discorso relativo alla riapertura stadi, musei, tetri e cinema. Dal 7 gennaio bar e ristoranti potranno riaprire nelle Regioni in zona gialla (fino alle 18). Le attività ubicate nelle Regioni in zona arancione o rossa potranno solo dedicarsi ad asporto e consegne a domicilio. Niente da fare per quanto concerne la riapertura stadi, che dovrebbero restare chiusi anche a gennaio (Spadafora ha parlato del rispetto di una scala di priorità a cui attenersi, nonostante sarebbe un suo grande desiderio veder tornare i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il ministro Spadafora ha illustrato quelli che potrebbero essere gli scenari per quanto riguarda l’apertura di palestre e piscine, come anche dei campi da calcetto. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ riprende l’argomento affrontando anche il discorso relativo alla, tetri e. Dal 7bar e ristoranti potranno riaprire nelle Regioni in zona gialla (fino alle 18). Le attività ubicate nelle Regioni in zona arancione o rossa potranno solo dedicarsi ad asporto e consegne a domicilio. Niente da fare per quanto concerne la, che dovrebbero restare chiusi anche a(Spadafora ha parlato del rispetto di una scala di priorità a cui attenersi, nonostante sarebbe un suo grande desiderio veder tornare i ...

Mauri_Carrara : Arriva il via libera dal CTS per la riapertura della scuola ed ancora non ci viene detto il come, il quando e cosa… - marcobank_sy : @fgavazzoni Queste % servirebbero per eradicare il virus, cosa che ad oggi mi pare un po utopistica. Alla riapertur… - MajimbuAlkeb : @sssaaamuel_ @TheoHernandez Non aspetto altro che la riapertura degli stadi madonna. Tu quando vuoi scrivimi fra, t… - infoitsalute : Riapertura stadi, quando ci sarà il via libera? L'annuncio di Spadafora - Anna48684954 : @matteosalvinimi @LegaSalvini Ancora parlano di apertura scuole quando si sono verificati casi di contagi ,e se a q… -