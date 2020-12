A causa del fumo in Italia 80 mila morti all anno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Chiusura d'anno, tempo di bilanci. Tra i buoni propositi per l'anno che verr , saranno in molti, anche per questo 2021, a porsi come obiettivo quello di diventare degli ex fumatori. ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Chiusura d', tempo di bilanci. Tra i buoni propositi per l'che verr , sarin molti, anche per questo 2021, a porsi come obiettivo quello di diventare degli ex fumatori. ...

Ultime Notizie dalla rete : causa del A causa del fumo in Italia 80 mila morti all’anno Quotidiano di Sicilia Milan, 5 milioni di multa per l'addio di Boban: la sentenza sulla scontro tra Gazidis e il croato

L’ex calciatore e dirigente rossonero era stato licenziato dopo che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale Boban criticava apertamente Gazidis lamentando anche un mancato coinvolgiment ...

Milan condannato a risarcire oltre 5 milioni a Zvonimir Boban

Il Tribunale di Milano Sezione Lavoro ha dato ragione al croato, licenziato dai rossoneri, che ricorreranno in appello, per un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Il Tribunale di Milano Sezione Lavoro ha dato ragione al croato, licenziato dai rossoneri, che ricorreranno in appello, per un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.