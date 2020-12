10 imprenditrici italiane che hanno sfidato il 2020

Leggi su wired

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il gender pay gap è un problema che in Italia non riusciamo a lasciarci alle spalle. La differenza salariale tra uomo e donna si stava faticosamente riducendo, ma negli ultimi mesi è cresciuta e ora la media che ha raggiunto è dell’11,1%. La pandemia ha fatto retrocedere l’Italia: a conti fatti una donna a pari posizione e ruolo, porta a casa 3mila euro lordi in meno ogni anno di un uomo, come se iniziasse a percepire lo stipendio il 6 febbraio e non l’1 gennaio. Ci sono meno donne in posizioni apicali – sono il 46% dei quadri e il 32% dei dirigenti -, e nel settore privato le donne manager sono ancora meno, il 26%. Lo spiega il Gender gap reportdell’Osservatorio JobPricing e Spring Professional, che racconta come il divario retributivo nello stesso inquadramento sia più forte mano a mano che le categorie contrattuali si fanno più basse. Il report parla anche ...