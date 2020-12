10 giorni di dieta detox prima del rientro in palestra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono stati giorni faticosi, tavolate e tavolate di carboidrati e grassi di ogni tipo. Una maratona di pranzi e cene con i parenti e soprattutto decine di panettoni, pandori e chi più ne ha più ne metta. Il fegato vi supplica per una tregua, tutto quello di cui avete bisogno è una dieta detox di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono statifaticosi, tavolate e tavolate di carboidrati e grassi di ogni tipo. Una maratona di pranzi e cene con i parenti e soprattutto decine di panettoni, pandori e chi più ne ha più ne metta. Il fegato vi supplica per una tregua, tutto quello di cui avete bisogno è unadi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

L'allenamento giusto in base alla struttura del corpo abbinato a una corretta educazione alimenare permette di dimagrire nei punti giusti.

Il menù di Capodanno con i principi della Culinary Nutrition

La nutrizionista Chiara Manzi, una dei massimi esperti europei di Culinary Nutrition, ci consiglia un menù per Capodanno gustoso ma leggero!

