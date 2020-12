Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021: quali partite salta? L’attaccante sul palco per 5 giorni. E Milan-Udinese… (Di martedì 29 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo 2021, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. La celeberrima kermesse canora andrà in scena tra poco più di due mesi e rappresenterà una nuova rinascita dopo il durissimo periodo che abbiamo affrontato. Il calciatore del Milan ha risposto presente al corteggiamento avanzato dagli organizzatori dell’evento musicale più importante dell’anno alle nostre latitudini e sarà sempre sul palco accanto al conduttore Amadeus. Proprio lo showman ha annunciato la partecipazione di Ibra attraverso un annunciato pubblicato sui suoi profili social. Amadeus ha però anche detto che L’attaccante svedese non salterà nessuna partita, ma dal calendario della Serie A emerge il contrario. Mercoledì 3 marzo, alle ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020)sarà ospite fisso aldi, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. La celeberrima kermesse canora andrà in scena tra poco più di due mesi e rappresenterà una nuova rinascita dopo il durissimo periodo che abbiamo affrontato. Il calciatore delha risposto presente al corteggiamento avanzato dagli organizzatori dell’evento musicale più importante dell’anno alle nostre latitudini e sarà sempre sulaccanto al conduttore Amadeus. Proprio lo showman ha annunciato la partecipazione di Ibra attraverso un annunciato pubblicato sui suoi profili social. Amadeus ha però anche detto chesvedese non salterà nessuna partita, ma dal calendario della Serie A emerge il contrario. Mercoledì 3 marzo, alle ...

IlContiAndrea : Presente in tutte e cinque le serate di #Sanremo2021 anche Zlatan #Ibrahimovic - IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Amadeus: “La nave servirà per mettere in sicurezza il pubblico. Sul palco tutte le sere Zlatan Ibrah… - team_world : Achille Lauro ospite fisso a Sanremo ?? Sul palco di #Sanremo2021 ci sarà anche il giocatore del @acmilan Zlatan Ib… - EmmeEmm_ : RT @GoalItalia: ?? ULTIMORA ?? Zlatan Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo ?? Ma il 3 marzo c'è Milan-Udinese ?? - calciotoday_it : ?? Zlatan #Ibrahimovic ospite fisso a #Sanremo2021 ??Le conseguenze per il #Milan #SerieA -