Zingaretti | “Rilancio dell’azione di governo | il Pd contrario ad avventure politiche confuse” I dem consegnano un documento sul Recovery

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) La seconda nota in due giorni, senza citare Matteo Renzi, ma ancora una volta riferendosi all’ex premier e al piano Ciao presentato dal leader di Italia Viva come alternativa alPlan del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il segretario del Partito democratico Nicolatorna quindi a ribadire che “il Pd è fermamente contro atteggiamenti e azioni che rischiano di degenerare ine in percorsi senza prospettive. Non sarebbe giusto”. “Allo stesso tempo – sottolinea però la nota – da settimane abbiamo chiesto con grande nettezza e chiediamo tanto più ora, undi, del quale il progetto difund è parte fondamentale ma non l’unico”. “E’ giunto il tempo di ...