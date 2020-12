Zaniolo su Totti: “È una leggenda da brividi, mi è stato vicino” (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore della Roma e della Nazionale italiana ha parlato di Francesco Totti, partendo dal suo celebre recupero dall’infortunio per il Mondiale di Germania nel 2006. Queste le parole di Zaniolo: “Francesco è una leggenda, solo a vederlo ti vengono i brividi per quello che ha fatto, per ciò che ha dato. Totti a Roma, ma anche in Italia e nel mondo, è un campione assoluto. Anche come persona è speciale. Dopo gli infortuni mi è stato vicino. Mi ha detto di stare tranquillo perché tutti aspettano il mio ritorno. Però mi ha suggerito di farlo con calma, perché nessuno mi corre dietro“. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolòha parlato alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore della Roma e della Nazionale italiana ha parlato di Francesco, partendo dal suo celebre recupero dall’infortunio per il Mondiale di Germania nel 2006. Queste le parole di: “Francesco è una, solo a vederlo ti vengono iper quello che ha fatto, per ciò che ha dato.a Roma, ma anche in Italia e nel mondo, è un campione assoluto. Anche come persona è speciale. Dopo gli infortuni mi è. Mi ha detto di stare tranquillo perché tutti aspettano il mio ritorno. Però mi ha suggerito di farlo con calma, perché nessuno mi corre dietro“. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

