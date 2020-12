Zaniolo si racconta: doppio avviso a Roma e Mancini (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolò Zaniolo non vede l'ora di tornare in campo. Il fantasista della Roma sta bruciando le tappe e, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato le sue prossime tappe, oltre a fare chiarezza sul futuro. Il tutto cercando di non farsi prendere dalla voglia di giocare. L'infortunio al legamento crociato del ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 29 dicembre 2020) Nicolònon vede l'ora di tornare in campo. Il fantasista dellasta bruciando le tappe e, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato le sue prossime tappe, oltre a fare chiarezza sul futuro. Il tutto cercando di non farsi prendere dalla voglia di giocare. L'infortunio al legamento crociato del ...

