Whirlpool «sulla nostra pelle», l’azienda avrà anche la cig Covid (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultimo tavolo dell’anno non ha evitato l’ennesimo affronto ai lavoratori della Whirlpool di Napoli. l’azienda risparmierà anche sugli ultimi stipendi da pagare ai circa 450 lavoratori prima dello sblocco del licenziamento dal primo aprile: potrà accedere alla cassa Covid dal primo gennaio sebbene si sia detta disponibile ad integrare la somma rispetto allo stipendio pieno. Le critiche del Mise non sono bastate a far cambiare idea alla proprietà. «Troviamo disonorevole il comportamento di Whirlpool. Ricordiamo che in presenza del blocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultimo tavolo dell’anno non ha evitato l’ennesimo affronto ai lavoratori delladi Napoli.risparmieràsugli ultimi stipendi da pagare ai circa 450 lavoratori prima dello sblocco del licenziamento dal primo aprile: potrà accedere alla cassadal primo gennaio sebbene si sia detta disponibile ad integrare la somma rispetto allo stipendio pieno. Le critiche del Mise non sono bastate a far cambiare idea alla proprietà. «Troviamo disonorevole il comportamento di. Ricordiamo che in presenza del blocco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

