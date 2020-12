Whirlpool | al via tavolo al Mise | vertici azienda disertano

(Di martedì 29 dicembre 2020) ROMA – Inizia il tavolo convocato dal Mise, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra Todde, sul futuro degli stabilimenti Whirlpool. Partecipano il Ministero del Lavoro, il Ministero del Sud, Regioni Campania, Lombardia, Marche e Toscana, Comune di Napoli, Invitalia, Confindustria e i sindacati metalmeccanici. Per l’azienda non parteciperanno i vertici ma a rappresentare Whirlpool ci sarà una delegazione. I lavoratori partenopei seguono il tavolo presso la sede Fiom di Napoli. TODDE: “CASSA INTEGRAZIONE FINO A FINE MARZO“

Non si ferma l'onda di solidarietà che sta avvolgendo negli ultimi tempi i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli ...Whirlpool non si era presentata al tavolo di oggi al Mise, comunicando in una lettera al governo di aver effettuato i pagamenti per il mese ...