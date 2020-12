Wall Street chiude in negativo: Dow Jones -0,22%, Nasdaq -0,38% (Di martedì 29 dicembre 2020) Chiusura in lieve calo per Wall Street. L'indice Dow Jones segna un calo dello 0,22% a 30.335,77 punti, il Nasdaq perde lo 0,38% e 12.850,22 punti. Segno negativo anche per lo S&P 500 che lascia sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Chiusura in lieve calo per. L'indice Dowsegna un calo dello 0,22% a 30.335,77 punti, ilperde lo 0,38% e 12.850,22 punti. Segnoanche per lo S&P 500 che lascia sul ...

ciocapiatti : @JTelmont_ Ti sei confusa, quelle sono in circolazione nelle aziende cinesi e sono a buon mercato. I top manager e… - Kuspide_SCF : Penultima seduta dell'anno, volumi bassissimi, Wall Street chiude leggermente sotto la parità, dopo aver toccato ie… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Wall Street chiude in negativo: Dow Jones -0,22%, Nasdaq -0,38% #Borsa - MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in negativo: Dow Jones -0,22%, Nasdaq -0,38% #Borsa - TZancope : @luis7md @adeliasimeoni Eu só lembrei da fraseado Gordoon Geeko: lunch? I don’t lunch. Lunch is for wimps. Wall Str… -