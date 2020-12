Vuk verso l’Italia? Tanti club di Serie A sul gioiello del Rijeka

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Matej Vuk potrebbe approdare presto inA: l'attaccante classe 2000 delpiace a molte società del massimo campionato italiano Matej Vuk potrebbe approdare inA al termine della stagione 2020/21. L'attaccante classe 2000, di proprietà delma in prestito all'Istra, piace a moltidel massimo campionato italiano. Esterno che gioca a piede invertito, è in scadenza a giugno 2023 e nel corso di questa annata ha totalizzato 3 reti in 8 presenze ufficiali.