Volley femminile, Serie A1: Conegliano e Novara, botta e risposta. Sconfitte Brescia e Firenze (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per la Serie A1 di Volley femminile. Si è trattato degli ultimi anni di questo terribile anno solare. Conegliano ha sconfitto Brescia per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) in un incontro della 17ma giornata, ma le Campionesse d’Italia hanno dovuto faticare più del previsto contro il fanalino di coda. Le Pantere confermano comunque il facile pronostico della vigilia e ribadiscono la loro imbattibilità: 15 vittorie in altrettanti incontri disputati in campionato (a cui si aggiungono i 3 in Champions League e i 2 in Supercoppa), primo posto a punteggio pieno con 45 punti all’attivo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli confermano così le otto lunghezze di vantaggio su Novara a parità di incontri disputati. Le padrone di casa hanno operato ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per laA1 di. Si è trattato degli ultimi anni di questo terribile anno solare.ha sconfittoper 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) in un incontro della 17ma giornata, ma le Campionesse d’Italia hanno dovuto faticare più del previsto contro il fanalino di coda. Le Pantere confermano comunque il facile pronostico della vigilia e ribadiscono la loro imbattibilità: 15 vittorie in altrettanti incontri disputati in campionato (a cui si aggiungono i 3 in Champions League e i 2 in Supercoppa), primo posto a punteggio pieno con 45 punti all’attivo. Le ragazze di coach Daniele Santarelli confermano così le otto lunghezze di vantaggio sua parità di incontri disputati. Le padrone di casa hanno operato ...

Oggi pomeriggio sono andate in scena due partite valide per la Serie A1 di volley femminile. Si è trattato degli ultimi anni di questo terribile anno solare. Conegliano ha sconfitto Brescia per 3-0 (2 ...

