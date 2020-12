Vittoria Fiom alla Sicor | tornano contratto nazionale e aziendale

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Fiom

Il Resto del Carlino

Un dono per i più piccini, ma anche per i più grandi, nella speranza che Babbo Natale “porti qui il nostro lavoro quotidiano”. Santa Claus, dopo l’anteprima di lunedì, ha fatto tappa alla Goldoni, dov ...In dicembre si sono svolte elezioni di Rsu in 10 aziende metalmeccaniche: sono stati coinvolti quasi 1.600 lavoratori e la Fiom esce cantando vittoria. La sigla della Cgil, infatti, si conferma primo ...