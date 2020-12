Violenza domestica: scappa e precipita dalla finestra, un arresto (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora una Violenza domestica, questa volta all’Aquila. Una badante rumena di 44 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata dalla finestra in un drammatico tentativo di fuga Finisce… L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020) Ancora una, questa volta all’Aquila. Una badante rumena di 44 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo esseretain un drammatico tentativo di fuga Finisce… L'articolo proviene da .

pensivin : RT @monikindaaaa: Marocchino ai domiciliari per violenza domestica, evade per andare a picchiare la moglie...la nuova cultura che avanza ?? - cpetacci : RT @monikindaaaa: Marocchino ai domiciliari per violenza domestica, evade per andare a picchiare la moglie...la nuova cultura che avanza ?? - cavalierepadano : RT @monikindaaaa: Marocchino ai domiciliari per violenza domestica, evade per andare a picchiare la moglie...la nuova cultura che avanza ?? - npinto56 : RT @monikindaaaa: Marocchino ai domiciliari per violenza domestica, evade per andare a picchiare la moglie...la nuova cultura che avanza ?? - muflonz : RT @meryndyland: Ci vuole un secondo per rovinare la vita di un uomo. Perché giustamente gli uomini NON possono subire violenza domestica d… -