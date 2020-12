Violento terremoto in Croazia: edifici distrutti e almeno un morto. Trema anche il Nord-Est dell’Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa di terremoto in Croazia. Dopo gli assestamenti di bassa intensità della nottata, nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, è stato registrato un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cittadina a cinquantina di chilometri a sud di Zagabria. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese, ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina e sul versante adriatico dell’Italia. December 29, 2020 Stanotte alcuni movimenti sismici di assestamento e di bassa intensità – di magnitudo 3.0/2.5 – si erano registrate tra Petrinja e Sisak. Ieri mattina, 28 dicembre, la zona era stata colpita da tre forti scosse di magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte scossa diin. Dopo gli assestamenti di bassa intensità della nottata, nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, è stato registrato undi magnitudo 6.4 con epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cittadina a cinquantina di chilometri a sud di Zagabria. Ilè stato avvertito in tutto il Paese, main Serbia, Bosnia-Erzegovina e sul versante adriatico. December 29, 2020 Stanotte alcuni movimenti sismici di assestamento e di bassa intensità – di magnitudo 3.0/2.5 – si erano registrate tra Petrinja e Sisak. Ieri mattina, 28 dicembre, la zona era stata colpita da tre forti scosse di magnitudo 5.2, 4.7 e 4.1. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, concrollati, interruzione di ...

