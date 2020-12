Violento terremoto in Croazia: almeno 7 morti e decine di feriti. Scossa avvertita da Trieste a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Forte Scossa di terremoto in Croazia. Dopo gli assestamenti di bassa intensità della nottata, nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, è stato registrato un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cittadina a circa 50 chilometri a Sud di Zagabria. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese, ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina e sul versante adriatico dell’Italia. December 29, 2020 almeno sette vittime terremoto-Croazia-1 terremoto in Croazia, i danni nella città di Petrinja in un frame tratto dai video pubblicati su Twitter dai media locali terremoto-Croazia-2 terremoto in Croazia, i danni ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Fortediin. Dopo gli assestamenti di bassa intensità della nottata, nella tarda mattinata di oggi, 29 dicembre, è stato registrato undi magnitudo 6.4 con epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cittadina a circa 50 chilometri a Sud di Zagabria. Ilè stato avvertito in tutto il Paese, ma anche in Serbia, Bosnia-Erzegovina e sul versante adriatico dell’Italia. December 29, 2020sette vittime-1in, i danni nella città di Petrinja in un frame tratto dai video pubblicati su Twitter dai media locali-2in, i danni ...

